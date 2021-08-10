/644821/ملك-العشيرى-استقبال-رئيس-الوزراء-لمؤسس-سويفل-تأكيد-على-دعم-الحكومة-لرواد-الأعمال

قالت ملك العشيرى الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بيزنكس القابضة أن استقبال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمهندس مصطفى قنديل مؤسس شركة سويفل مزود حلول النقل الجماعى والتنقل المشترك بمقر مجلس الوزراء والذى استطاع أن يؤسس شركة رأس مالها بعد عدة سنوات من تأسيسها يصل إلى مليار ونصف المليار دولار يأكد على دعم الحكومة لمجتمع ريادة الأعمال .

دوت الخليج

دعم الحكومة لرواد الأعمال

وأشارت العشيرى أن نجاح شركة سويفل عالميا استطاع أن يلفت الإنتباه للنجاحات،التى يحققها رواد الأعمال فى كافة القطاعات داخل مصر وخارجها وأن مصطفى قنديل واحد ا من هؤلاء الشباب المصرى الذى نفخر به .

وطالبت مؤسس "بيزنكس "القابضة "أن يكون استقبال رئيس الوزراء لمؤسس شركة سويفل بداية حقيقية لعقد مؤتمر لمؤسسى، شركات ريادة ورواد الأعمال فى مصر ومناقشة مشاكلهم وتوفير قروض ميسرة لهم وفترات سداد طويلة عن طريق البنوك الوطنية فهم بحاجة لمبادرة من جانب الدولة أسوة بالمبادرات التى نفذتها الدولة للكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وأشارت العشيرى أن مصطفى قنديل استطاع أن يؤسس شركة ناشئة في عمر صغير، والصعود بها إلى مستوى عالمي، و أن الحكومة مطالبة بتشجيع ودعم الأفكار والجهود من الشباب المصري، من أجل رؤية آلاف الشركات في مصر مثل شركة "سويفل وان مؤسس الشركةيعد ثاني أصغر رئيس تنفيذي لشركة في بورصة "ناسداك الأمريكية" حاليا، وتبلغ قيمة الشركة حاليا 1.5 مليار دولار ويسعى إلى زيادة هذه القيمة لتصل إلى 15 مليار دولار خلال العام المقبل"، .