/644819/اكبر-داعم-للشباب-رياضة-الشيوخ-تعلق-على-توجيهات-الرئيس-بإطلاق-إسم-فريال-وزملائها-على-المحاور-والكباري

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن إطلاق إسم فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وزملائها على عدد من المحاور والكباري في الدولة، خطوة جيدة تؤكد دعم القيادة السياسية بكل ما تحمله الكلمة من معاني للشباب ورفع روحهم المعنوية إيمانا بأنهم بناة المستقبل الذي تحلم به الدولة المصرية.

النائب أحمد دياب: الرئيس السيسي أكبر داعم للشباب

وأضاف النائب احمد دياب خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين، انه الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية، كان شديد الحرص على دعم الرياضة المصرية بكافة أشكالها، موضحا أن الدعم كان يتم على ارض الواقع ولم يكن صوري على الاطلاق وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات والقرارت الهامة التي تساهم في نهوضها وتحقيق الاهداف بالحفاظ على مكانة مصر وصورتها في المحافل والمسابقات الرياضية.

دعم الرياضة المصرية بكافة اشكالها

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ النائب أحمد دياب، إلى أن مداخلة الرئيس السيسي أول امس على القناة الأولى كانت رائعة حملت في طياتها كل معاني الدعم والإنسانية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان حريص في كثير من المناسبات على دعم لاعبي مصر الأبطال الرياضيين في كثير من البطولات، حيث ان نتائج هذا الدعم هو تحقيق نجاحات وانتصارات للدولة والرياضة المصرية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، قدمت مجهود عظيم تستحق عليه التحية والتقدية، مضيفا:" أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف.. رفعتي اسم مصر والف مبروك ".

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الرئيس السيسي : فريال رفعت أسم مصر عاليا.. امارس الكارتية منذ 1970

وأضاف الرئيس خلال مداخلته ببرنامج التاسعة مساءا الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على القناة الأولى، أنه سيطلق اسم فريال وزملائها على عدد من المحاور والكباري، مشيرا إلى أن لعبة الكارتيه من أفض الألعاب التي مارسها شخصيا:" كنت أقوم من سنة 70 .

الرئيس السيسي: فريال أشرف من أسرة مصرية عادية مثل كل المصريين

وتابع الرئيس :" فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية في سنها، واقول لها رفعتي اسم مصر والف مبروك، مشير إلى أن البطلة فريال أشرف من أسرة مصرية عادية مثل كل المصريين".

الرئيس السيسي يفاجيء أم فريال برحلة حج

وفاجيء الرئيس السيسي أم فريال بعرض رحلة حج عليها قائلا:" احنا اللي هحججك يا ام فريال أشرف، وخليها علينا بقى وتحجي انتي وبابا وماما والحاجة اللي انتي عايزها خليها علينا".