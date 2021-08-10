/644816/قائمة-الأهلي-لمواجهة-الإسماعيلي-عودة-القوة-الضاربة-للمارد-الأحمر-أمام-الدروايش

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي في إطار مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز في المباراة التي تنطلق في تمام التاسعة من مساء الغد.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

بالأرقام.. مروان الصحرواي في مواجهة نارية مع أليو ديانج على صراع الأفضل دفاعيا

وجاء مروان الصحرواي في المرتبة الرابعة بجدول الأكثر إستخلاصا للكرات في الدوري الممتاز خلف أليو ديانج لاعب الأهلي ، وطارق حامد لاعب وسط الفارس الأبيض وسيرجي أكا لاعب الجونة السابق بـ 207 استخلاص.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى..

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى..

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف..

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

واختتم اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير.

مباريات الأهلي والإسماعيلي في كأس مصر العام بشهر أغسطس

- يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى فى نهائى الكأس صفر / 1 - يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى فى نصف النهائى 4 / 2 " محمد بركات 2 وجون أوتاكا 2 "

مباريات الأهلي والإسماعيلي في السوبر المصري بشهر أغسطس

- يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة

مباريات الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا بشهر أغسطس

- يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 1 / 2 ملعب الأهلى بالقاهرة " محمد محسن أبو جريشة ".

طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

واشتكى طاهر محمد طاهر من كدمة في القدم، وفضل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافي قبل المشاركة في المران الجماعي.