نور عمرو دياب تفاجأ الجمهور بخطبتها

كشفت نور عمرو دياب ابنة الهضبة والفنانة شيرين رضا، عن خطوبتها بشكل مفاجأ أثناء حديثها ستعدادها للانتقال للعيش إلى جنوب لندن والتجهيزات التي تعمل عليها من أجل هذه الخطوة مشيرة إلى انتقالها برفقة خطيبها.

دوت الخليج يكشف خطبة نور عمرو دياب

نشرت نور عمرو دياب فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”، قالت فيه: "أود الذهاب إلى العديد من المحلات مثل H&M و ZARA نظرا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة، أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضا"، لافتة إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني وانهالت التعليقات على نور من متابعيها لتهنئتها بالخطوبة.

وأضافت نور أنها ستشارك متابعيها تفاصيل خطبتها وصورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتدائه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

نور عمرو دياب تهنئ والدتها شيرين رضا بعيد ميلادها ال 52

وحرصت نور عمرو دياب مؤخرا على تهنئة والدتها شيرين رضا في عيد ميلادها، بنشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه موجهه رسالة خاصة إلى والدتها قائلة: "أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية، حكيمة، ملهمة.. كل ما هو جيد.. أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي.. بحبك إلى ما لا نهاية".

كما احتفلت شيرين مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها نور، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع «انستجرام»، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد يا نونو.. اتمني تحقيق جميع أحلامك.. أحبك كثيرا جدا "، لترد عليها نور عبر التعليقات قائلة: "أحبك كثيرًا يا أمي"، ووجه عدد من متابعي شيرين رسائل تهنئة لأبنتها متمين لها السعادة الدائمة.

يذكر أن نور هي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، وتبلغ من العمر 31 عاما، وهي مقيمة في بريطانيا.