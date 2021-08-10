/644814/عمرو-دياب-بيضحي-خفض-أسعار-تذاكر-حفلة-العلمين-من-4000-لـ-3500

أعلنت الشركة المنظمة للحفل الخاص بالفنان عمرو دياب عن خفض أسعار تذاكر حفل العلمين، الذى من المقرر أن يقام يوم 13 أغسطس الحالى.

دوت الخليج ومن المقرر أن يقام حفل عمرو دياب فى “الماسة ميوزيك أرينا” بمدينة العلمين الجديدة. خفض أسعار التذاكر الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب حددت أسعار التذاكر الجديدة والتى تنقسم الى 500، و1000 جنيه لفئة البلاتنيوم، و3000 لفئة High Tables، وصولًا لفئة 3500 جنيه لفئة VIP Lounge. وكانت أسعادر التذاكر التى تم الاعلان عنها من قبل لحفل عمرو دياب Gold: 750 LE Platinum: 1500 LE High tables(regular): 3000 LE Vip lounge: 4000 LE خطبة أبنة عمرو دياب هذا وأعلنت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا منذ قليل نبأ خطبتها لأول مرة في بث مباشر عبر Instagram. وشاركت نور متابعيها عبر Instagram، التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش جنوب لندن مشيرة إلى أنها ستنتقل إلى هناك رفقة خطيبها معبرة عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

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