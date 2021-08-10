/644813/الكاف-يعلن-موعد-قرعة-دوري-أبطال-إفريقيا-والكونفيدرالية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إقامة قرعة مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية والتي يشارك فيها الأهلي والزمالك والمصري حتى الأن في إنتظار الفريق الرابع من الدوري، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

الكاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر بيان رسمي موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية والمقرر لها الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري بالقاهرة.

وكشف بيان الكاف أن الأندية عليها أن ترسل ممثلي الناديين قبل موعد القرعة المقرر عقدها في الثالث عشر من الشهر الجاري بالقاهرة.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية

وأكد الكاف خلال بيانه أنه تم السماح لأندية مصر ودول جنوب إفريقيا والجزائر وأنجولا والمغرب ونيجيريا والسودان وتنزانيا وتونس وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا ، بمشاركة فريقين من كل دولة في المسابقتين على حدة.

و تنطلق مباريات الدور الأول من البطولات الإفريقية في العاشر من سبتمبر المقبل على أن تنطلق مرحلة المجموعات خلال شهر فبراير 2022.

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وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الإتحاد الإفريقي أكد أنه يجب على اتحاد الكرة إرسال أسماء أول 4 فرق في دوري الموسم الحالي ويجب إرسال أسماء الفرق الأربعة قبل إنتهاء يوم الجمعة القادم الموافق 13 أغسطس.

وبهذا ستحدد مباراة الإتحاد السكندري مع الزمالك مشاركة الإتحاد في الكونفيدرالية أو عدم مشاركته، الأمر الذي يمنح فريق بيراميدز فرصة في الإلتحاق بالكونفيدرالية الإفريقية للموسم المقبل في حالة تعثر الإتحاد السكندري أمام الفارس الأبيض.