/644812/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-الاتحاد-السكندري

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق لمواجهة الإتحاد السكندري في إطار مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز في المواجهة التي تقام في تمام التاسعة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمودجنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - الونش - محمود علاء - عبد الغني - عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد- محمود عبد العزيز - إمام عاشور - بن شرقي - حفني - أوباما - زيزو - اسلام جابر - شيكابالا.

خط الهجوم: الجزيري - مروان – أحداد.

تاريخ مواجهات حسام حسن أمام الزمالك

التقى حسام حسن أمام فريق الزمالك كمدرب، في 15 مباراة، بواقع 14 لقاء في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الزمالك 2/0.

وإجمالا حقق حسام حسن في مباراياته أمام الزمالك:

3 انتصارات، و3 تعادلات، وخسر في 9 مباريات.

وذلك من خلال تولية لـ 4 أندية مختلفة وهم: المصرى البورسعيدي، والاتحاد السكندري، وبيراميدز وسموحة.

وكانت أكبر فوز لحسام حسن أمام الزمالك، هي 2/0.

بينما كانت المباراة الأكثر تهديفًا بين حسام حسن أمام الزمالك، عندما كان مدربا لفريق بيراميدز والتي انتهت بالتعادل 3/3.

وسجلت الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك، 12 هدف، بينما تلقت 19 هدفًا.

وانتهت أخر مباراة جمعت حسام حسن و فريق الزمالك بنتيجة 2/0، لصالح الفارس الأبيض، وكان يقود فريق الإتحاد السكندرى.

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: صبري رحيل، السيد سالم، محمود رزق، هشام شعبان

في خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية

في خط الهجوم: عمار حمدي، فوزي الحناوي، خالد قمر.

تاريخ مواجهات الاتحاد والزمالك

ويسعي الفريقين للفوز بالمباراة، حيث يرغب فريق الزمالك في احتلال صداراة الدوري، بينما يرغب الفريق السكندري في التأهل للكونفدرالية الإفريقية.

وسبق أن التقى الفريقان من قبل في 121 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، حقق الزمالك الفوز في 77 مباراة، في حين فاز الاتحاد في 13 لقاء، وتعادل الفريقان في 31 مباراة.

وأحرز أبناء ميت عقبة 208 أهداف في مرمى زعيم الثغر.. بينما تلقت شباك الزمالك 77 هدفاً من الفريق السكندري.

ويعتلي جمال عبد الحميد قائمة هدافي المواجهات بين الفريقين، بـ7 أهداف بالتساوي مع محمد دياب العطار لاعب الاتحاد، بنفس الرصيد من الأهداف.