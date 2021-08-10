الأموال العامة تخصص رقم ساخن لتلقي بلاغات الفساد

قالت وزارة الداخلية في بيان لها مساء اليوم، أنة إستمراراً لتفعيل منظومة تلقى شكاوى المواطنين والتواصل معهم لتسهيل تلقى البلاغات لما له من أثر بالغ فى رفع معدلات مكافحة كافة صور الخروج على القانون.
وأضاف البيان: " وبمناسبة قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتطوير خدمة تلقى البلاغات بالإدارة من خلال إستحداث غرفة لتلقى البلاغات مع تخصيص رقم مختصر لتلقى البلاغات التليفوني"، حيث تم تخصيص رقم (19305) لتلقى البلاغات الخاصة بالفساد.
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