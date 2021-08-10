البابا تواضروس يطلع على التقرير السنوى لأسقفية الخدمات

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم فى المقر البابوى بالقاهرة، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم والمنسقين الميدانيين لتقديم التقرير السنوى لخدمة الأسقفية، وذلك بحضور الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس.





وقد أشاد قداسته بالتقرير والجهد المبذول فى أسقفية الخدمات وأوصى بما يلى: 1- التنسيق مع مبادرة حياة كريمة فى مناطق الخدمة المتعددة. 2- أهمية الدور الفعال للكنيسة فى العمل المجتمعى كما قال السيد المسيح: "أَنْتُمْ مِلْحُ الأَرْضِ... أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ". 3- التحضير للاحتفال بمرور 60 عامًا على إنشاء أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية فى 30 سبتمبر 2022. وقد اختتم اللقاء بالصلاة والتقاط الصور التذكارية.

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