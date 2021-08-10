مدبولى يتابع خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير نزيه النجارى، مساعد وزير الخارجية، وممثلو الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع عرضا حول موقع ومساحة "المنطقة الصناعية الروسية" المقرر إنشاؤها، ونتائج المباحثات التى تمت بين مسئولى البلدين على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خارطة طريق لإنشاء المنطقة، وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها، ومعايير وإجراءات قبول المشروعات بها، والجدول الزمنى لإنشائها وتشغيلها.