الأموال العامة تخصص رقم شكاوى للإبلاغ عن قضايا الفساد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك استمرارًا لتفعيل منظومة تلقى شكاوى المواطنين والتواصل معهم لتسهيل تلقى البلاغات، لما له من أثر بالغ فى رفع معدلات مكافحة صور الخروج على القانون كافة، وتطوير خدمة تلقى البلاغات بالإدارة من خلال استحداث غرفة لتلقى البلاغات.

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