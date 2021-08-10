وزير التعليم يحذر من صفحات مزورة تروج أخبار كاذبة

جدة - نرمين السيد - وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن وجود جروب على موقع التواصل الاجتماعى بعنوان"أخبار وزارة التربية والتعليم" ينشر أخبارا كاذبة ولا علاقة له بالوزارة.
وشدد شوقى على ضرورة التحرى من مصادر الأخبار والمعلومات، نافيا ما تردد على "الجروب" من عقد امتحان دولى للصف الرابع الابتدائى، وقال وزير التعليم، :" لو كان هذا صحيحا لكنت نشرته بنفسى ونشرناه رسميا".
ووجه الوزير رسالة للطلاب وأولياء الأمور، قائلًا: "لا تصدقوا كل هذه المعلومات الكاذبة بحجة أنه مصدر مسؤول"، وقال هذا وذاك أو أن المؤلف يدعى العلم ببواطن الأمور، مؤكدًا ما لم تنشره الوزارة فهو كذب وافتراء وليس سبق أو انفراد.
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