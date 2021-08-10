/644809/الزمالك-يستعرض-قوة-مهاجمة-أمام-مهاجم-الاتحاد-السكندري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري في الجولة رقم 29 لمسابقة الدوري والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية .

ويرصد دوت الخليج في السطور التالية قائمة الهدافين في كل فريق ببطولة الدوري حتى الآن.

ونشر الموقع الرسمي بنادي الزمالك متصدر هدافي فريقة، في الدوري الممتاز، امام هداف فريق الاتحاد السكندري ببطولة الدوري، قبل لقاء اليوم في التاسعة مساء.

هداف الزمالك في الدوري

يتصدر قائمة هدافي الزمالك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي برصيد 13 هدفا ويليه يوسف أوباما بـ 9 أهداف ثم أحمد سيد زيزو بـ 7 أهداف ثم إمام عاشور بـ 4 أهداف ثم حميد أحداد بـ 3 أهداف .

هداف الاتحاد السكندري

ويتصدر قائمة هدافي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري كل من رزاق سيسيه برصيد ٧ اهداف ويليه الجامايكي رومايو برصيد ٥ اهداف ويتساوى في المركز الثالث كل من خالد قمر و ايمانويل أكوي برصيد ٣ أهداف لكل منهما.

كارتيرون

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلقاء المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري في ملعب ستاد الإسكندرية، وتتحرك حافلة الزمالك في السادسة والنصف مساء بعد تنفيذ تدريبات تأهيلية.

وتناول وجبة الغداء بفندق الإقامة ببرج العرب، والتوجه بعدها لملعب الإسكندرية وإلقاء المحاضرة الفنية في الاستاد قبل المباراة المقرر لها في التاسعة مساء. ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز

خط الهحوم: أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

في حراسة المرمي: محمد صبحي صبري رحيل - السيد سالم - محمود رزق - عمار حمدي أحمد نبيل مانجا - مروان عطية محمد الصباحي - خالد الغندور - فوزي الحناوي خالد قمر.