نص شكوى محامي الأهلي ضد رئيس الزمالك وعمرو الدردير «صور»

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تقدم محمد رشوان ، محامي أسر شهداء النادي الأهلي ، بشكوى رسمية للنائب العام ضد حسين لبيب بصفته عضو مجلس إدارة الزمالك ، وعمرو الدردير رئيس تحرير مجلة الفارس الأبيض.

نص شكوى محمد رشوان ضد رئيس الزمالك

ويرصد دوت الخليج نص شكوى محمد رشوان ضد رئيس الزمالك ورئيس تحرير مجلة النادي الأبيض.

محمد رشوان يعلن التقدم بشكوى ضد رئيس الزمالك

وكتب محمد رشوان: " أتقدم بعد الغد ببلاغ لمعالي النائب العام ضد رئيس اللجنه المعينه لأداره نادي الزمالك السيد حسين لبيب باعتباره رئيس مجلس اداره لمجله الزمالك وكذلك ضد الإعلامي عمرو الدرديري باعتباره رئيس تحرير الجريدة".

وتابع رشوان :" حيث أن ماورد بعدد الجريدة هو جريمة موثمه قانونا وفقا لنصوص قانون العقوبات ونصوص القانون رقم ٧١ لسنه ٢٠١٧ ونصوص القانون ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ وميثاق الشرف الإعلامي والصحفي نظرا لما حوته المجله من تمييز وسب علني وإثاره الرأي العام".

محامي الأهلي يعلن التقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الزمالك وعمرو الدردير

وكشف محامي الأهلي : "وأتقدم في ذات السياق بطلب رسمي غدا إلى الهيئه الوطنيه للإعلام للتحقيق في الواقعه المؤسفه واتخاذ الإجراءات القانونيه الازمة".

وكانت المجلة الرسمية لنادي الزمالك أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها عدد أثار غضب جماهير القلعة الحمراء، الأمر الذي جعل العديد من جماهير الأهلي تطالب بمحاكمة المسئوليين.

تاريخ مواجهات حسام حسن أمام الزمالك

التقى حسام حسن أمام فريق الزمالك كمدرب، في 15 مباراة، بواقع 14 لقاء في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الزمالك 2/0.

وإجمالا حقق حسام حسن في مباراياته أمام الزمالك:

3 انتصارات، و3 تعادلات، وخسر في 9 مباريات.

وذلك من خلال تولية لـ 4 أندية مختلفة وهم: المصرى البورسعيدي، والاتحاد السكندري، وبيراميدز وسموحة.

وكانت أكبر فوز لحسام حسن أمام الزمالك، هي 2/0.

بينما كانت المباراة الأكثر تهديفًا بين حسام حسن أمام الزمالك، عندما كان مدربا لفريق بيراميدز والتي انتهت بالتعادل 3/3.

وسجلت الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك، 12 هدف، بينما تلقت 19 هدفًا.

وانتهت أخر مباراة جمعت حسام حسن و فريق الزمالك بنتيجة 2/0، لصالح الفارس الأبيض، وكان يقود فريق الإتحاد السكندرى.

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: صبري رحيل، السيد سالم، محمود رزق، هشام شعبان

في خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية

في خط الهجوم: عمار حمدي، فوزي الحناوي، خالد قمر.