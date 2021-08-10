«رما عليا مية نار ».. دنيا في دعوى خلع بمحكمة الأسرة مصر الجديدة | خاص

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«جوزي رمى عليا مية نار».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «دينا» صاحبة الـ23 سنة ضد زوجها «مروان» صاحب 38 سنة دعوي خلع بمحكمة الأسرة مصر الجديدة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي أبرز قضايا الأسرة داخل محكمة مصر الجديدة

وروت دينا لمراسلة «دوت الخليج»:«انا متجوزه بقالي سنة ونص وبشتغل ..وعندى طفل ..جوزي من اول أسبوع جواز شتيمه وضرب وبهدله كنت بستحمل عشان أعيش ومكنتش بروح أقول لي أهلي عشان النفوس متشلش وفضلت مستحملة لحد ماحملت وبقيت في الشهر السابع ساعتها رمي عليا مياه النار.

واكملت الزوجة”:«جه جوزى ضربني تاني قبل ما أولد بأسبوعين وفتح دماغي وروحت عملتله محضر ضرب ولما والدي كلم حمايا عشان ابنه يطلقني قالوا هيطلقها ومش هتاخد حاجة اناخوفت علي حاجتي وروحت عملت قضية نفقة».

شتمنى بكلام في الأعراض

وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»:«مسكتش بعد كدة ..جه جوزى هو وأخته عند بيت أهلي في نص الشارع وشتمني بكلام في الأعراض وضربني ولما لاقيت كدة ..قولتلو طلقني ..رفض وقالي لما أظبط حالي ».

واختمت“: انا بعد ماأطلق هكمل شغلي وهربي أبني ..وهو كل لما يتكلم يقول فرق السن اللي عامل مشاكل عشان مش عارفين نتفاهم هو عنده 38 وانا عندي 23..فلجأت الي محكمة الأسرة لرفع دعوي خلع ضده”.