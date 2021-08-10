بعد أداء أبهر العالم.. بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة قادمة من طوكيو

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة منتخب كرة اليد الأول، قادما من طوكيو عن طريق الدوحة، بعد رحلة الأولمبياد التي احتل فيها المركز الرابع.

َوتنهي سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات وصول بعثة منتخب اليد، من خلال مبنى الركاب رقم 2 فور وصولهم على متن الرحلة رقم 1301 القادمة من الدوحة، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة للاحتفاء باستقبالهم.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة منتخب اليد، في مطار القاهرة، وسط حضور أيضا قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي ومطار القاهرة.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى ، ليتلقى خسارة بشرف.