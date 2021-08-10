وزيرة الصحة: رومانيا تدعم مصر بـ 525 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا تصل اليوم

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الوزير المفوض بالسفارة الرومانية بالقاهرة " قسطنطين روبرت روزلسكيو"، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا فى مواجهة جائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، وذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة.





ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للحكومة الرومانية لدعمها مصر بـ 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، والتى من المقرر وصولها اليوم بمطار القاهرة الدولى مقدمة من جمهورية رومانيا إلى مصر، ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والسكان والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا"، فى إطار عمق وترابط العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين القطاع الصحى فى كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين البلدين فيما يخص مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث استعرضت الوزيرة استراتيجية الدولة المصرية فى التصدى للفيروس ونتائجها منذ بداية الجائحة، والتى ساهمت فى انخفاض معدل انتشار الفيروس بين المواطنين وبالتالى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات، وكذلك الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادى لمصر.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى جهود مصر للتنوع فى مصادر توفير لقاحات فيروس كورونا واستمرار توريدها تباعا، من خلال اتفاقيات التعاون التى تجريها وزارة الصحة والسكان مع مختلف الدول والجهات والشركات المنتجة للقاحات، إلى جانب التعاون مع مرفق "كوفاكس" بالتحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"، بالإضافة إلى التصنيع المحلى للقاح "ساينوفاك – فاكسيرا".

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن جميع أنواع اللقاحات التى تم توفيرها لتطعيم المواطنين بمراكز تلقى اللقاح حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، منها "جونسون آند جونسون، استرازينيكا، ساينوفاك، ساينوفارم".

ومن جانبه، أكد الوزير المفوض بالسفارة الرومانية بالقاهرة، حرص بلاده على التعاون الدائم والمثمر مع مصر على مختلف الأصعدة والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بنموذج مصر فى التصدى للجائحة، وقدرتها على حماية أرواح ملايين المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس.

كما أعرب عن تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع مصر فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الشحنة التى ستصل مصر تأتى فى إطار تعميق العلاقات مع مصر والتى تعد أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية رومانيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.