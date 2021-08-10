هدفنا التطوير.. شوقى: مصطلح «ثانوية التابلت» تسطيح للتعليم

جدة - نرمين السيد - طالب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وسائل الإعلام بعدم استخدام مصطلحات "ثانوية التابلت والبوكليت.





وكتب شوقى على صفحته :"رأيى .. لا يوجد شئ اسمه ثانوية البوكليت، ولا ثانوية التابلت، ولا ثانوية البابل شيت، فهذه المسميات ما هى إلا تسطيح شديد للأمور".

وتابع: "وأرجو من الإعلاميين عدم تناولها لأن الموضوع أكثر عمقا من ذلك، ودعونا نفكر فى فلسفة التقييم وهدف التطوير بدلا من إهداره بهذه المسميات".