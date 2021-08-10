هدفنا التطوير.. شوقى: مصطلح «ثانوية التابلت» تسطيح للتعليم

وكتب شوقى على صفحته :"رأيى .. لا يوجد شئ اسمه ثانوية البوكليت، ولا ثانوية التابلت، ولا ثانوية البابل شيت، فهذه المسميات ما هى إلا تسطيح شديد للأمور".
وتابع: "وأرجو من الإعلاميين عدم تناولها لأن الموضوع أكثر عمقا من ذلك، ودعونا نفكر فى فلسفة التقييم وهدف التطوير بدلا من إهداره بهذه المسميات".
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