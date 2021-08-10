تدشين مذبح العذراء بمقر دير الأنبا أنطونيوس بكلوت بك

جدة - نرمين السيد - اشترك اليوم الثلاثاء، الأنبا زوسيما مع الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، فى صلوات تدشين مذبح باسم القديسة السيدة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أنطونيوس وتدشين المعمودية بكنيسة مقر الدير بمنطقة كلوت بك بالقاهرة.





كما اشترك فى صلوات التدشين والقداس الإلهى، لفيف من الأباء رهبان دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر وهم: القمص صرابامون الأنطونى.

القمص أثناسيوس الأنطونى.

القمص باخوميوس الأنطونى.

القمص كيرلس الأنطونى.

القمص أنطونيوس الأنطونى.

القمص أكسيوس الأنطونى.

القمص فليمون الأنطونى.

القمص نوفير الأنطونى.

القس بوليكاربوس الأنطونى.

القس يوسف الأنطونى.

القس متاؤس الأنطونى.

القس بيحول الأنطونى.

القس ماركوس الأنطونى.

القس لوكاس الأنطونى.

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