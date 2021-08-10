محمد البنا لـ دوت الخليج: عودة السياحة الروسية دليل قوي على نجاح الدولة في عبور الأزمات «فيديو»

/644803/محمد-البنا-لـ-تحيا-مصر-عودة-السياحة-الروسية-دليل-قوي-على-نجاح-الدولة-في-عبور-الأزمات-فيديو

قال النائب محمد رضا البنا، عصو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعليقا على عودة السياحة الروسية لمصر يعد انقطاع دام ٦ سنوات ، بأنه يدل على نجاح مصر شعبا وقيادة فى عبور كل الصعاب الأمنية والسياسية والاقتصادية ، للوصول إلى الاستقرار الذى ساعد على رجوع السياحة ليست فقط الروسية، ولكن السياحة بشكل عام فى وسط جائحة كورونا التى أرهقت الدول واوقفت الأنشطة السياحية فى الكثير منها.

عودة السياحة الروسية لمصر وأضاف ،"البنا"، فى تصريح خاص ل"دوت الخليج" ، أن القيادة السياسية استطاعت حل كل المعوقات امام عودة السياحة الروسية، والتى جاءت بناءا على ما تم رصده من تواجد كل الإجراءات المطلوبة داخل المطارات المصرية، التى أصبحت بمواصفات عالمية. بجانب احساس السائح بالأمن والأمان فى شوارع المحروسة، وقدرة الدولة فى مواجهة كورونا ، وهو واضح فى انخفاض لحالات الإصابة والوفاء بالفيروس. هذا واستقبل مطار الغردقة الدولى صباح امس أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها 300 سائح روسي إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية الى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ

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