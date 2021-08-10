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تصل بعثة منتخب اليد مطار القاهرة قادمة من اليابان بعد الإنتهاء من منافسات أولمبياد طوكيو2020 عقب إحتلال الفراعنة المركز الرابع بترتيب المسابقة عقب الخسارة أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

استقبال حافل لـ بعثة منتخب اليد بعد الإنجاز الأولمبي «صور»

ويرصد دوت الخليج صور استعدادت وصول بعثة منتخب اليد بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية.

الأحمر يكسر حاجز الـ 100 هدف

تخطى أحمد الأحمر ال، 100 هدف، خلال مسيرته في دورات الألعاب الأولمبية.

وجاء ذلك خلال مشاراكته اليوم السبت، في مباراة المنتخب الوطكني أمام فرنسا.

وتمكن الأحمر من إحراز أكثر من 100 هدف خلال 24 مباراة خاضها في دورات الألعاب الأولمبية.

وسجل الأحمر 33 هدفي حتى الأن في أولمبياد طوكيو 2020.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 7، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.

وتعرضوا للخساراة أمام منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من المسابقة.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، كأول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في هذا الدور من منافسات كرة اليد في الدورات الأولمبية.

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في هذه الدورة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.