استمرت لـ4 أشهر..معاناة دنيا وإيمي سمير غانم مع ألم الفراق

/644801/استمرت-لـ4-أشهرمعاناة-دنيا-وإيمي-سمير-غانم-مع-ألم-الفراق

لا يوجد في الحياة أشد قسوة من ألم الفراق، فقدان من نحبهم ويحبونا، من نعيش لأجل سعادتهم ونحيى دائما بوجودهم، فماذا اذ إختار الموت والدينا أكبر داعمينا، من يسهلون لنا الحياة والسعادة بدون مقابل، هل تكتفي بكاء الأعين لفراقهم؟ بالطبع لا، فألم فقدان الأباء يمثل نزع القلب من الأبناء وهذا مايعيشه النجمتين دنيا وإيمي سمير غانم خلال الفترة الحالية.

دوت الخليج يرصد رحلة إيمي ودنيا سمير غانم مع فقدان والديها

عاشت النجمتين دنبا وإيمي سمير غانم في رحلة مأسوية استمرت لأربع شهور منذ أن أصيبت والدتهم دلال عبد العزيز بفيروس كورنا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم اذ كانا على استعداد لعرضه ضمن المارثون الرمضاني لهذا العالم، ولكن ضرب فيروس كورونا طاقم العمل وأدى إلى إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا.

تعافت دنيا من الفيروس بينا نقلت الفنانة دلال عبدالعزيز إلى مستشفى بالقرب من طريق السويس لتلقي العلاج اللازم وفي الوقت نفسه أصيب زوجها الراحل سمير غانم وتم نقله إلى إلى مستشفى المهندسين، ومنذ ذلك الوقت وبدأت الشائعات والتصريحات المزيفة من قبل المواقع الإلكترونية تلتف حولهما.

دنيا وإيمي سمير غانم يعانون من شائعة وفاة والدهم

وتدهورت الحالة الصحية لكلًا من دلال عبد العزيز وسمير غانم خلال الفترة الماضية، وتم وضعهما تحت أجهزة التنفس الصناعي، لتثير حالتهما حالة من القلق بين جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي جعل الشائعات تلحق بالفنان سمير غانم الذي تدهور صحته بشكل أكبر وذلك قبل وفاته بأيام قليلة بعدما صرح الاعلامي رامي رضوان بخطورة حالته الصحية، اذ أنه كان يعاني من خلل في وظائف الكلى وبعدها في الجسد بأكمله ودخل في غيبوبة نقل على اثرها العناية المركزة باحد المستشفيات، وانتهت بوفاته منذ شهور.

ونشرت الفنانة منة جلال منشور تتسائل حول الشائعات المتداولة حول سمير غانم وكتبت: "ممكن حد يأكد أو ينفي خبر استاذ سمير"، ليجيب عليها السيناريست أيمن بهجت قمر بأنها مجرد شائعة، كما صرح أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بأن الفنان سمير غانم بخير وكل ما أشيع مؤخرا لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات سخيفة.

دنيا وإيمي يذوقون ألم الفراق الأول بوفاة سمير غانم

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، في حين أن دلال عبد العزيز لازالت تعاني في نفس الوقت من غيبوبة، اذ صرح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنه ما زالت حالة الفنانة دلال عبد العزيز غير مستقرة، حيث أجريت لها المسحة، ولكن نتيجتها إيجابية، وقال: "دلال عبد العزيز تحت الرعاية ونتمنى لها الشفاء العاجل.. وإن شاء الله تكون مستقرة”.

دنيا وإيمي في حالة توتر بسب تدهور الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

انتهت دنيا وإيمي سمير غانم من عزاء والدهم وسرعان ماتجه لرعاية والدتهم التي كانت تعاني من خطورة وتدهور في حالنتها الصحية رغم إيجابية كورنا لتطولها شائعة الوفاة هي الأخري، الأمر الذي فزع له عائلة الفنانة ليخرجوا عن صمتهم بعد ساعات قليلة من تداول تلك الأنباء ويظهرو لينفو تلك الشائعة.

فكتب رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الواحد ميتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يارب كل واحد نشر الإشاعة الملعونة دي يشوفها في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا، ايه القرف ده.. للتوضيح أعني من نشر صحفيا.. مقدرش ألوم الناس".

كما كتب الرداد تدوينة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "رجاء احنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز، الاخبار من خلالنا فقط، رامي رضوان أو مني شخصيًا"، أما عن إيمي ودنيا سمير غانم أبناء الفنانة دلال عبد العزيز فاكتفو حتى الأن برد أزواجهم على نبأ وفاة دلال عبد العزيز”.

دنيا وإمي يذوقان ألم الفراق للمرة الثانية

بعد 3 شهور فقط لاحقت الفنانة دلال عبدالعزيز بزوجها الفنان سمير غانم، فلم يلبث أن تعافي دنيا وإيمي سمير غانم من صدمة فراق والدهم ليذوقو ألان فقد والدتهم في يوم السبت الماضي الموافق 8 من شهر أغسطس، وفي أول تعليق من إيمي سمير غانم، تعرب من خلاله على حزنها الشديد على وفاة والدتها وافتقادها لها، نشرت صورة لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا».

وبكلمات مؤثرة أعربت دنيا عن حالة الحزن الكبيرة التي تمر بها، بعد فقدانها والدتها دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم في أقل من 3 أشهر؛ حيث نشرت صورة لها جمعتها بوالدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها، قائلة: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلًا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، إنتِ علمتيني الرضا وأنا راضية، وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله، أنا مش زعلانة لإني عارفة أنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف، ومع بابي حبيبي لأنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا».