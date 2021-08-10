/644800/بيرسي-تاو-يحصل-على-أغلى-راتب-في-الأهلي-تفاصيل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قيمة راتب اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي مع المارد الأحمر عقب الإنتهاء من إبرام التعاقد بين الطرفين لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.

وعلم دوت الخليج أن بيرسي تاو يحصل على مبلغ مليون و100 ألف دولار في العام الأول مع النادي الأهلي ، على أن يرتفع المبلغ لمليون و400 ألف دولار بالموسم الثاني، وينتهي أعوامة الثلاثة براتب سنوي يقارب مليون و600 ألف جنيه.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل شبه رسمي، وذلك قبل الإعلان النهائي خلال الساعات المقبلة.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف

أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا

لعب: ٣٠ مباراة

ساهم في: ١٢ هدف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ٨ أهداف

أرقام بيرسي تاو مع أندرلخت بلجيكا

لعب: ١٤ مباراة

ساهم في: ٥ أهداف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ١ هدف

لم يسجل أو يصنع في ٦ مباريات مع برايتون الإنجليزي

أرقام بيرسي تاو لاعب الأهلي القادم

وأكد ديفيد سيفك الصحفي بجريدة the argous والمهتمة بأخبار نادي برايتون إنضمام اللاعب بيرسي تاو لاعب الفريق للنادي الأهلي مقابل 2.8 مليون دولار بالإضافة لـ 300 ألف دولار إضافية كفوائد وضرائب ليصل المبلغ الإجمالي لـ 3.1 مليون دولار.

صحفي إنجليزي يكشف دوت الخليج تفاصيل تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو

وأشار ديفيد سيفك في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن بيرسي تاو سيغادر المدينة للقاهرة في تمام الساعة 4 فجر يوم الأربعاء في حالة الإتفاق بين الطرفين على كافة الأمور والإ سيتم ترحيل الموعد طبقا للإتفاق بين الفريقين.

كشف سيفك أن اللاعب الجنوب إفريقي حرص على إنهاء الأمور بشكل رسمي مع النادي الأهلي من أجل العودة للعب مع مدربه السابق والتي تربطهم علاقة شخصية إنسانية كبيرة منذ أن كان اللاعب ضمن صفوف صن داونز.