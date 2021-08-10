/644799/الوضع-يتأزم-إصابات-كورونا-تتزايد-في-إسرائيل-وتسجل-6000-كأعلى-حصيلة-لها

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ فبراير، حيث سجلت أكثر من 6000 حالة جديدة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وتم الكشف على إن إجمالي عدد الإصابات النشطة حاليا بلغ 35466 بينها 394 في حالة خطيرة، وإجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 908322 إصابة بينها 6559 وفيات.

إصابات كورونا تتزايد في إسرائيل

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 5.8 مليون فيما تلقى الجرعة الثانية 5.4 مليون شخص، وأن 577899 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح.

وتُظهر البيانات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية أن الأفراد الذين لم يحصلوا على اللقاح، وخاصة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

هذا وقد أطلقت إسرائيل حملات التطعيم أواخر العام الماضي، لكنها واجهت خلال الأسابيع الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الحالات الجديدة نتيجة لتفشي سلالة دلتا شديد العدوى.