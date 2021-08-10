4 لاعبين من الزمالك «زاروا» شباك الاتحاد السكندري بـ «الهاتريك»

ويلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح 4 نجوم من لاعبي نادي الزمالك في بتسجيل 3 أهداف “هاتريك” في مواجهة الاتحاد على مدار التاريخ، وكان الراحل نبيل نصير نجم الزمالك السابق أول من نجح في تسجيل 3 أهداف في شباك الاتحاد موسم 1961-1962 في فوز فريقه بـ7 أهداف مقابل لا شئ.

وفي موسم 1989-1990 نجح أيمن يونس في تسجيل 3 أهداف “هاتريك” في شباك الاتحاد، خلال المباراة التي أنتهت برباعية نظيفة إسماعيل يوسف صاحب الهدف الرابع، وللمفارقة فإن الـ4 أهداف التي سجلها الزمالك كانت من ضربات الرأس.

وفي موسم 2002-2003 نجح وائل القباني نجم دفاع الزمالك في تسجيل 3 أهداف في شباك الاتحاد في الفوز 4-2 كأول مدافع يسجل “هاتريك” في الدوري المصري.

ويعد محمود عبد الرازق “شيكابالا” نجم نادي الزمالك الحالي هو رابع اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل 3 أهداف في شباك الاتحاد، في الفوز 4-3 موسم 2010-2011. والـ3 أهداف من ضربات حرة مباشرة.

كارتيرون

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلقاء المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري في ملعب ستاد الإسكندرية، وتتحرك حافلة الزمالك في السادسة والنصف مساء بعد تنفيذ تدريبات تأهيلية.

وتناول وجبة الغداء بفندق الإقامة ببرج العرب، والتوجه بعدها لملعب الإسكندرية وإلقاء المحاضرة الفنية في الاستاد قبل المباراة المقرر لها في التاسعة مساء. ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز

خط الهحوم: أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

في حراسة المرمي: محمد صبحي صبري رحيل - السيد سالم - محمود رزق - عمار حمدي أحمد نبيل مانجا - مروان عطية محمد الصباحي - خالد الغندور - فوزي الحناوي خالد قمر.

مواعيد مباريات الزمالك

وتتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري، حيث ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس.

وفي الجولة الـ29، يواجه الزمالك الاتحاد السكندري، يوم 10 أغسطس، باستاد الإسكندرية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، يوم 14 أغسطس، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ31 تشهد مواجهة بين الزمالك ووادي دجلة، يوم 17 أغسطس، باستاد القاهرة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.وفي الجولة الـ32، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أغسطس، باستاد السويس الجديد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ33 يواجه فيها الزمالك الإنتاج الحربي، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد القاهرة.