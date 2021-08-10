« ماتوا متفحمين » .. القصة الكاملة لوفاة موجه بالتعليم متأثرًا بمصرع أولاده في حادث بأسيوط

/644791/ماتوا-متفحمين---القصة-الكاملة-لوفاة-موجه-بالتعليم-متأثرا-بمصرع-أولاده-في-حادث-بأسيوط

عاشت مدينة القوصية بأسيوط ليلة حزينة، بعد مصرع 3 من أبنائها في حادث تصادم بشع، أسفر عن مصرع 4 شباب بينهم شقيقين، ومما زاد الأمر سوءًا وفاة والد الشقيقين الذي يعمل موجهاً بالتربية والتعليم، بعد سماعه خبر وفاة نجليه بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع 4 شباب في حادث بشع في أسيوط

أزمة قلبية

وكان تلقى العميد محمد عصامي مأمور مركز القوصية بأسيوط، إخطاراً من الدكتور حسام عمار مدير مسستشفى القوصية المركزي بوصول «ناجح كامل» صاحب الـ65 عامًا، موجه ثانوي بالمعاش جثة هامدة نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة.

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها المقدم محمد جمال ناصر رئيس وحدة مباحث القوصية،وقام بها الرائد يوسف السيد معاون مباحث القوصية، أن المتوفى أصيب بأزمة قلبية بعد سماع وفاة نجليه في حادث تصادم سيارة وتفحمها أمام مدخل قرية بني رافع.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من اللواء وائل نصار مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغاً لمأمور مركز شرطة منفلوط من الأهالي بتفحم سيارة ملاكي بها 4 شباب بعد تصادم سيارة نقل بها وحاول الأهالي الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق بمعاونة رجال الحماية المدنية والإطفاء.

السيارة ولعت

وعلى الفور انتقلت على الفور قوة من مباحث مركز شرطة منفلوط والإسعاف والحماية المدنية، إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي ومصرع كل من "مصطفي. ح. ع" و"رامز. م . ص" وشقيقين هما "استيفن. ن . ك" و"دايفيد. ن. ك" وتمت السيطرة على الحريق ورفع آثار الحادث وتسيير الطريق وإخماد النيران المشتعلة في السيارة، ونُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن ومباشرة التحقيقات في الحادث.