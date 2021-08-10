النشرة المرورية: كثافات متحركة بكورنيش النيل .. وزحام بمحور صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد كثافات متفرقة للقادم من محور 14 مايو والمتجه إلى ميدان فيكترا مانويل، كما ظهرت بعض الكثافات بمنطقة الكورنيش خصوصًا عن شارع خالد بن الوليد، كما انحسرت الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع جيهان السادات للمتجه إلى حى الجامعة.

وتابع :"أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ظهرت بعض الأحجام أعلى مناطق المنيب للقادم من مناطق دار السلام والأوتوستراد والمتجه إلى المريوطية، كما أن المحور الحركة المروية تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى".



وأكد صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ عدا منطقة البحر الأعظم للمتجه إلى مناطق المنيب، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، نصح صابر بتجنب محور صلاح سالم وسلوك محور النصر خصوصًا للقادم من حديقة الأزهر والمتجه إلى مناطق القلعة بسبب ظهور كثافات مرتفعة، كما ظهرت كثافات مرتفعة فى وسط المدينة خصوصًا فى شارع الأزهر والمتجه إلى العتبة وطالب بسلوك نفق الأزهر، كما ظهرت بعض الأحجام المرورية أعلى مناطق الكورنيش عند منطقة الملك الصالح وطالب بسلوك محور الأوتوستراد.