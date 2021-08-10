/644794/إنتر-ميلان-يستغني-عن-خدمات-لاعب-الوسط-البلجيكي-نايجولان
أعلن نادي إنتر ميلان، الإيطالي اليوم الثلاثاء، فسخ عقد لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان، ويستعرض دوت الخليج بيان الفريق الإيطالي إنتر ميلان، حول رحيل الببلجيكي ناينجولان.
وقال إنتر في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن نادي إنتر أنه توصل لاتفاق مع اللاعب رادجا ناينجولان، لإنهاء عقده".
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ناينجولان من المتوقع أن ينضم في الساعات القليلة المقبلة إلى صفوف نادي كالياري، في صفقة انتقال حر.
جدير بالذكر أن ناينجولان انضم إلى إنتر في صيف 2018 قادمًا من روما، في صفقة تبادلية انتقل بمقتضاها نيكولو زانيولو من نيراتزوري إلى روما.
وفشل اللاعب البلجيكي في إثبات ذاته بعدما رحل معارًا إلى كالياري مرتين قبل أن يعود للإنتر بنهاية الموسم الماضي ويتوصل الطرفان لفسخ العقد نهائيًا.
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