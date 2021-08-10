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أنتشرت صور مسربة لقميص ليونيل ميسي الجديد مع باريس سان جيرمان لاعب برشلونة السابق بعد وصول اللاعب لفرنسا من أجل إنهاء التعاقد مع النادي الفرنسي في صفقة إنتقال حر.

صور قميص ليونيل ميسي الرسمي مع باريس سان جيرمان

ويستعرض دوت الخليج صور قميص ليونيل ميسي والتي تحمل الرقم «19» بعد أن رفض نيمار لاعب باريس سان جيرمان منح أسطورة برشلونة السابق رقم «10» وهو ذاته التي تعود عليه ليونيل مع النادي الكتالوني.

نجحت إداراة فريق باريس سان جيرمان في إتمام التعاقد مع ليونيل ميسي، ووافق البرغوث الأرجنتيني على عرض سان جيرمان، وسيتواجد في باريس خلال الساعات المقبلة، لإنهاء كافة إجرءات التعاقد، والإستعداد للإعلان الرسمي.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل التعاقد

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

تعاقد فريق باريس سان جيرمان، مع ليونيل ميسي لمدة عامين، بالإضافة إلى سنة واحدة لتمديد الاتفاق حتى 2024.

واتفق الطرفان على تقاضي ميسي راتب صافي 35 مليون دولار، كراتب صافي خالية من الضرائب، بالإضافة إلى بعض الإمتيازات، والحوافز.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

تصريحات ميسي في مؤتمر الوداع

عبر ميسي عن حزنه بالرحيل عن فريق برشلونة قائلا: ” أتت لحظة الوداع، سنوات طويلة من حياتي قضيتها هنا، وبعد اكثر من 20 سنة أرحل أنا وزوجتي وأبنائي، عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة وحتى لو رحلت من هنا سأعود الى هنا، وعدت ابنائي وزوجتي بأننا سنعود يوماً ما الى هنا”.

أختتم:” اتمنى ان اعود لاكون جزء من النادي في المستقبل.