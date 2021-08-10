/644792/رد-قوي-من-رابطة-الليجا-الإسبانية-على-بيان-ريال-مدريد

رد الإسباني خافيير تيبياس رئيس رابطة الليجا الإسبانية، على بيان ريال مدريد، عبر حسابة الرسمي تويتر، والذي اشار فيه "أن ريال مدريد بقيادة فلورينتينو بيريز، يعمل كل ذلك بسبب بطولة السوبر ليج، التي كأن يرأسها".

ويستعرض دوت الخليج تصريحات خافيير تيبياس رئيس رابطة الليجا الإسبانية، على بيان ريال مدريد، الذي أطلقة اليوم.

استقر مجلس إدارة ريال مديريد ظهر اليوم الثلاثاء، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، على رابطة الليجا الإسبانية برأسة خافيير تيبياس، وصندوق CVC.

بيان رابطة الليجا الإسبانية

وكتب تيباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طريقة التهديد التي استخدمها فلورنتينو بيريز لسنوات في السر يظهرها الآن للجماهير".

وتابع: "الأندية والمؤسسات تدعم تهديداتهم منذ سنوات، منذ عام 2015 ضد البيع الجماعي وجميع الاتفاقيات التي نقوم بها والآن من أجل دوري السوبر الممتاز".

وأتم تصريحاته: "اعتقد أن ريال مدريد يستحق أكثر بكثير مما هو عليه الآن".

بيان ريال مدريد

وقال النادي، خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد، المنعقد اليوم في تمام الساعة 11 صباحًا، بالإجماع على اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضد رئيس رابطة الليجا السيد خافيير تيباس، والسيد خافيير جويخارو المسؤول عن صندوق CVC وضد صندوق CVC نفسه".

وأضاف البيان: "قرر مجلس الإدارة أيضًا تنفيذ الإجراءات القانونية من جميع الأنواع التي تعتبر مناسبة لإلغاء الاتفاقيات المحتملة التي اعتمدتها رابطة الليجا، فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق CVC".

وكان ريال مدريد قد أصدر بياناً رسمياً، للإعلان عن رفضه للاتفاق الذي جرى بين الليجا وصندوق الاستثمار الدولي لضخ 2.7 مليار يورو للأندية.

برشلونة تسير على خطى ريال مدريد بالرفض

وجاء نص بيان برشلونة كالتالي:"يعتبر نادي برشلونة أن العملية التي تم الإعلان عنها لم يتم التحقق منها بشكل كافٍ مع الأندية أصحاب حقوق البث التلفزيوني؛ حيث مبلغه لا يتوافق مع سنوات المدة وأن هذا الجزء من الحقوق السمعية والبصرية لجميع الأندية خلال الخمسين عامًا القادمة سيتأثر".

كما يعتبر النادي توقيع عقد مدته نصف قرن غير مناسب نظرًا للشكوك التي تحيط دائمًا بعالم كرة القدم.