/644790/مصدر-ينفى-ادعاءات-الاخوان-بوجود-قصور-فى-الرعاية-المقدمة-داخل-السجون

أكدت الجهات المختصة، عدم صحة الإدعاءات التى تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أبواقها الإعلامية وشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود قصور فى الرعاية الطبية لبعض عناصر الجماعة الإرهابية المحبوسين، أو ملابسات وفاة أحدهم والذى توفى وفاة طبيعية بالمستشفى.

دوت الخليج يرصد في السطور تفاصيل إدعاءات الاخوان بوجود قصور فى الرعاية المقدمة داخل السجون

وزارة الداخلية

وفي سياق أخر اليوم .. تهيب وزارة الداخلية بقائدي السيارات، من مستخدمي طريق « القاهرة ، الإسكندرية ، العلمين الصحراوي»، اتجاه مرسى مطروح بالالتزام بالسرعات القانونية المقررة.

قائدي السيارات المخالفة

حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي السيارات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة.

وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم والمساهمة في إبراز المظهر الحضاري للطرق المصرية.