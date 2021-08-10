القضاء الأعلى يعتمد ترقية 1055 قاضيًا بالاستئناف والنقض

/644789/القضاء-الأعلى-يعتمد-ترقية-1055-قاضيا-بالاستئناف-والنقض

اعتمد مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، الجزء الأول من الحركة القضائية لسنة 2021 /2022 والمتضمن بترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلي وظائف نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 80 قاضي من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض وعدد 261 نائب استئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد 350 رئيس من الفئة ا للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف وكذا التبادل بين القضاة والنيابة العامة في هذة الدرجات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية الجزء الأول من الحركة القضائية لسنة 2021 /2022 وصرح المستشار عبدالله شوضة، بأن مجلس القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والاقدمية والصالح العام ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم . وأضاف أن الأمانة العامة بمجلس القضاء الأعلى ستتلقي تظلمات رجال القضاء علي الحركة القضائية من باكر وحتى 17 أغسطس المقبل حيث تتولي حلها وبحثها وعرضها على المجلس

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