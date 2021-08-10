/644788/الكاراتيه-لعبة-خطفت-قلب-مصر-ذهبية-فريال-وبرونزية-جيانا-تكتب-مشهد-جديد-للبطولة-المصرية-تاريخ-بدايتها-وسجل-أبطالها

أصبحت رياضة الكاراتية محل اهتمام للكثير من المصريين في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد حصد البعثة المصرية لميدليتين في منافسات الكارتية بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، عن طريق برونزية جيانا فاروق وذهبية فريال أشرف.

ويستعرض دوت الخليج تاريخ نشأة الكاراتية في مصر، والتي جاءت كاالتالي:

دخول لعبة الكاراتية مصر

ودخلت رياضة الكاراتية مصر في عام 1972، وحظي الفراعنة بنصيب كبير من التميز في تلك المنافسة.

وحصد أول ذهبية لمصر في منافسات الكاراتية، عمرو محمد فوزي، عندما حصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الأولى في عام 1975.

ويعد مسعود عبدالعزيز، هو أول مصري يتوج بالحزام الأسود في منافسات الكاراتية.

تاريخ الكاراتية في الرياضة المصرية

وبعد ذلك أنشئ اتحاد خاص برياضة الكاراتية، وعين اللواء شفيق عصمت، رئاسته، ليكون أول رئيس اتحاد مصري للكاراتيه، وجاء بعده اللواء عبد الكريم نافع، ثم عبد الهادي قنديل، و نادر إسماعيل شريف .

وفي بداية الألفية الجديدة، تطورت رياضة الكاراتية في مصر بدرجة كبيرة، حيث حصد أبناء النيل 3 ميداليات في عامين فقط.

وتوجت هبة صلاح الدين بأول ميدالية ذهبية في تاريخ مصر في بطولة العالم، عندما حصلت على المركز الأول في منافسات الكوميتيه لوزن تحت 53 كجم، في البطولة التي أقيمت في اليونان عام 2001.

ونجح رجال الفراعنة في التتويج بالميدالية البرونزية في البطولة التي أقيمت في العام التالي لها مباشرة (2002)، بينما جاءت الميدالية الثالثة بالإضافة إلى البرونزية الثانية، والتي جاءت في منافسات الكوميتيه لوزن تحت 70 كجم.

مصر تحقق رقم قياسي على المستوى العربي والإفريقي

وأثبت الفراعنة استمرارية تألقهم في رياضة الكارتية، عندما تمكن كل من جيانا فاروق وفريال أشرف بالتتويج بميداليتين أولمبيتين في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ونجحت جيانا فاروق في تحقيق أول ميدالية أولمبية في تاريخ العرب وإفريقيا، في منافسات دورات الألعاب الأولمبية، وذلك بعدما حصدت الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتية بأولمبياد طوكيو 2020، لتكون بذلك أول مصرية تحقق ذلك الإنجاز.

وفي السياق ذاته، توجت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وتواجهة مصر تهديد بخسارة ميدالتين محتملتين خلال أولمبياد باريس القادمة بعد إلغاء المنافسات في الدورة القادمة من الأولمبياد ، لكن هناك محاولات من جانب الإتحاد الدولي بإستمرار اللعبة في المنافسات القادمة.