كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك قبل موقعة الاتحاد

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلقاء المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري في ملعب ستاد الإسكندرية. وتتحرك حافلة الزمالك في السادسة والنصف مساء بعد تنفيذ تدريبات تأهيلية.

وتناول وجبة الغداء بفندق الإقامة ببرج العرب، والتوجه بعدها لملعب الإسكندرية وإلقاء المحاضرة الفنية في الاستاد قبل المباراة المقرر لها في التاسعة مساء. ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز

خط الهحوم: أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

في حراسة المرمي: محمد صبحي صبري رحيل - السيد سالم - محمود رزق - عمار حمدي أحمد نبيل مانجا - مروان عطية محمد الصباحي - خالد الغندور - فوزي الحناوي خالد قمر.

مواعيد مباريات الزمالك

وتتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري، حيث ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس.

وفي الجولة الـ29، يواجه الزمالك الاتحاد السكندري، يوم 10 أغسطس، باستاد الإسكندرية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، يوم 14 أغسطس، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ31 تشهد مواجهة بين الزمالك ووادي دجلة، يوم 17 أغسطس، باستاد القاهرة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.وفي الجولة الـ32، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أغسطس، باستاد السويس الجديد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ33 يواجه فيها الزمالك الإنتاج الحربي، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد القاهرة.