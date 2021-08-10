/644781/تردد-قناة-أون-تايم-سبورت-لمشاهدة-مباريات-الأهلي-القادمة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي الإسماعيلي ف الغد الأربعاء، في التاسعة مساء، على قناة "أون تايم سبورت اتش دي وان"، من داخل استاد الأسكندرية، في لقاء لأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباريات الأهلي القادمة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1

يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباريات الأهلي القادمة

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي :

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى..

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى..

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف..

جيانا فاروق : أهدي الميدالية البرونزية للرئيس السيسي والشعب المصري «فيديو وصور»

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

واختتم اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير.