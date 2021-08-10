وصول أولى رحلات مصر للطيران القادمة من روسيا إلى مدينة شرم الشيخ

استكمالا لخطة تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران عقب قرار إستئناف الحركة الجوية المباشرة بين المطارات الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة .

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة مصرللطيران بطراز الايرباص 330/300 القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها ٢٩٧ سائحا .

حيث كان فى استقبال الطائرة اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ ولفيف من قيادات المطار وهيئة تنشيط السياحة ، ولكونه اول خط مباشر بمصرللطيران من موسكو الي شرم الشيخ تم إستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه في استقبال الرحلات والطائرات الجديدة في جميع مطارات العالم.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب وتقديم الورود والشوكولاته وبعض الهدايا التذكارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات ال Pcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا مع الركاب .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تسير مصرللطيران خط منتظم بواقع ٣ رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ ايام الثلاثاء والخميس والسبت بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد والطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الاعمال وشاشات شخصية بدرجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة .