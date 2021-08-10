وزير القوى العاملة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع أوراكل لتدريب حديثى التخرج

جدة - نرمين السيد - وتقضى الاتفاقية، وفقا لبيان صحفى، بإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر فى التحول الرقمى، حيث تقدم الشركة برنامجها الرائد فى تدريب القدرات الشابة تحت مسمى " oracle workforce development program"، والذى يهدف إلى تدريب حديثى التخرج على أحدث تكنولوجيات الحوسبة السحابية.

وقع الاتفاقية عن الوزارة، حسين صبرى مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمى، وعن شركة "أوراكل" باسل مبارك رئيس الشركة بمصر، وتنص الاتفاقية على قيام شركة "أوراكل" بتدريب الشباب حديثى التخرج على 8 برامج تدريبية، وهى: Java Developer- Cloud Database Administrator - Cloud Database Developer - Cloud Application Developer - Cloud Administrator - Data Scientist - Blockchain Developer - Business Intelligence Analyst، كما تقضى الاتفاقية بتحمل الشركة مسؤولية الدعم الفنى المعملى للبرامج المحددة فى التدريب.

وأكد الوزير عقب التوقيع، أهمية التعاون المثمر بين "أوراكل"، والوزارة خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أننا نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نتائج نضيف بها للشباب المصرى من المهارات والخبرات ما يلزم للتوافق مع المستقبل.

وأضاف الوزير أنه من الضرورى التصدى لأى عقبات أو مشكلات تواجه هذه الاتفاقية، حتى نحقق الهدف المشترك بين الطرفين وهو تخريج أكبر عدد ممكن من المتدربين على البرامج التى يتم تقديمها، مع التفاعل المستمر مع الشباب وحل مشكلاته فى التدريب فى أسرع وقت ممكن للوصول للنتيجة المرجوة.

وأوضح الوزير، أنه يمكن فى إطار هذه الاتفاقية تنظيم ندوات تعريفية للشباب بالجامعات، حول المميزات التى يقدمها ذلك التدريب والنتائج التى يمكن تحقيقها من خلاله، كما يمكن توفير مزايا تحفيزية إضافية للشباب لجذبهم للتدريب على البرامج التى يوفرها، لتدريب أكبر عدد ممكن من حديثى التخرج .

من جانبه وجه باسل مبارك رئيس شركة أوراكل مصر، الشكر والتقدير للوزير على دعمه المستمر واهتمامها الدائم بتدريب الشباب على أحدث نظم وأساليب التدريب، وخاصة على المهن التى يتطلبها المستقبل، وبما يتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمى، حتى يستطيع الشباب العمل بها فى الجهات المختلفة داخل مصر أو خارجها، خاصة وأن سوق العمل المصرى يحتاج للعمالة المدربة على هذا التدريب الذى توفره الاتفاقية.

حضر التوقيع من جانب الوزارة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وإيمان عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وأشرف مرزوق معا.