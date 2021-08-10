فيديوجراف - رقمنة الريف.. مشروع جديد ضمن حياة كريمة‎‎

جدة - نرمين السيد - تعمل مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، من خلال تقديم خدمات أساسية كرصف الطرق وتطوير المنازل وتوصيل المياه والصرف الصحى، وكذلك تركيب شبكات الألياف الضوئية وهو المشروع الذى أعلنت عنه وزارة التخطيط يتم تنفيذه خلال 18 شهرا.





والفيديوجراف التالى يوضح جهود الدولة المصرية لرقمنة الريف المصرى ليتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة والتى ستجعل مصر ضمن مصاف الدول المتقدمة. وقالت وزارة التخطيط إنه فى إطار الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من "حياة كريمة"، سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التى تشمل جوانب مختلفة صحية، واجتماعية ومعيشية، فى مجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع توصيل شبكات الاتصالات الأرضية لقرى عدد 52 مركزًا.

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