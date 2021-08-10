مجلس القضاء الأعلى يقر الحركة القضائية لعام 2021- 2022

جدة - نرمين السيد - أقر مجلس القضاء الأعلى فى جلسته اليوم برئاسة المستشار عبدالله عوض شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021-2022 المتضمن ترقية 66 من قضاة محكمة النقض الى وظائف نواب رئيس محكمة النقض وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن فى درجاتهم وظيفة قضاة بمحكمة النقض وعدد 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد 331 قاض بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف و350 رئيس من الفئة أ للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة فى هذه الدرجات.





وصرح المستشار عبدالله عوض شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن المجلس راعى فى الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء فى التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم. وأضاف ان الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية من غدا الاربعاء وحتى نهاية الثلاثاء 17 أغسطس الجارى حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.

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