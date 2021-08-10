مجلس القضاء الأعلى يقر الحركة القضائية لعام 2021- 2022

وصرح المستشار عبدالله عوض شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن المجلس راعى فى الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء فى التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وأضاف ان الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية من غدا الاربعاء وحتى نهاية الثلاثاء 17 أغسطس الجارى حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.
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