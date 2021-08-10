معهد تكنولوجيا المعلومات يطلق برنامج سفراء التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار السعى الدائم والدؤوب لفريق عمل المعهد نحو تطوير مناهج التدريب واستخدام أحدث الطرق والآليات التى تتماشى مع مناهج وأطر التدريب على المستوى العالمى.

ويستهدف البرنامج إعداد كوادر شابة متخصصة فى مجال التدريب التكنولوجى، قادرة على نشر الفكر والعمل على إتاحة العلوم التكنولوجية المختلفة فى المجالات محل التدريب.

ويقدم المعهد برنامج سفراء التكنولوجيا فى مجال المحتوى الإلكترونى، ويستهدف المدربين المهتمين بتقنيات إعداد المادة العلمية والتعليمية التكنولوجية ونشر المحتوى عبر الإنترنت.

وللتقديم فى البرنامج، يشترط على المتقدم أن يستوفى عدة الشروط، منها:

- أن يكون خريج إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل "يفضل خريجى كليات التربية أو الحاصلين على دبلومات تربوية"

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين فى مجال العمل التكنولوجى

- أن يكون على دراية بنظم إدارة التعلم

- أن يكون لديه خبرة سابقة فى التعامل مع برامج التعليم عن بُعد

- أن يجيد استخدام مجموعة برامج "مايكروسوفت" المكتبية

- أن يجيد اللغة الإنجليزية

- يفضل الحاصلين على شهادات تكنولوجية دولية فى نفس المجال

- يفضل من لديه خبرة سابقة فى العمل الحُر عبر الإنترنت

- إذا كان المتقدم من أعضاء هيئة التدريس، يشترط ألا تتجاوز فترة تخرجه عن 7 أعوام، أو أن يكون لديه خبرة عملية تزيد عن 5 سنوات فى مجال تطوير المحتوى الإلكترونى.

بالإضافة إلى شروط عامة، إذ يشترط على المتقدم من خريجى المعهد أن يكون قد التحق بإحدى برامج التدريب الاحترافى أو التدريب المكثف ومدتها 3 أو 9 أشهر، فى نفس مجالات التدريب الموجودة فى برنامج سفراء التكنولوجيا أو أى برنامج مرتبط به، بشرط ألا تتجاوز فترة تخرجه من المعهد عن 5 أعوام.

وينظم البرنامج عبر الإنترنت ويستمر لمدة 17 يوم، بدءًا من 19 أغسطس، وآخر موعد للتقديم يوم 14 أغسطس، وللتقديم يرجى الضغط هنا.