190 مليونًا إصابات كورونا حول العالم.. نرصد 23 عرضًا ذات صلة بالفيروس

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يؤثر مرض كوفيد-19 في الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة، ويعاني معظم الأشخاص الذين يصابون به أعراضًا طفيفة إلى متوسطة، ومازالت تداعياته تسيطر على العالم الذي تخطى إصاباته عتبة الـ190 مليون شخص، وعلى الرغم أنه من المستحيل معرفة الإصابة ما لم نخضع لاختبار الأجسام المضادة، وقد يكون من الصعب التمييز بين فيروس كورونا ونزلات البرد والإنفلونزا، لكن هناك مجموعة من العلامات تدل على الإصابة بالفيروس .

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وتشتمل الأعراض، على آلام الجسم، وانسداد أو سيلان الأنف، والسعال، والإسهال، والإعياء، وكذلك تشكل الحمى أو القشعريرة، وصداع الرأس، والغثيان، وفقدان حاسة التذوق والشم، بالإضافة إلى ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس والتهاب الحلق والتقيؤ، الإرهاق، ا، التهاب الملتحمة.

إضافة إلى فقدان القدرة على الكلام أو الحركة، ألم أو ضغط في الصدر.

الحمى

وغالباً ما تظهر أعراض كورونا بترتيب معين، ففي دراسة عام 2020 نشرتها جامعة جنوب كاليفورنيا، حلل الباحثون تطور الأعراض لدى 55 ألف شخص مصاب بكورونا وقارنوها بأعراض 2000 شخص مصاب بالإنفلونزا.

ووجدوا أن الإنفلونزا تبدأ في الغالب بسعال، في حين أن الأعراض الأولية لـكورونا كانت على الأرجح حمى.

فقدان حاسة التذوق أو الشم

ويعتبر فقدان حاسة التذوق أو الشم أكثر الأعراض شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بالفيروس، ويعاني أيضاً بعض الأشخاص المصابين بالفيروس من تشوه هذه الحواس، وغالباً ما تظهر الأعراض التي تؤثر على حاسة التذوق والشم قبل الأعراض الأخرى.

ويعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بكورونا من أعراض تستمر لأسابيع أو شهور بعد الإصابة، وتمت الإشارة إلى هذه الأعراض على أنها أعراض طويلة المدى، بالإضافة إلى السعال طويل الأمد وخفقان القلب والألم العضلي، ومشاكل الجهاز الهضمي والقلب الأخرى. يستغرق ظهور الأعراض في المتوسط 5-6 أيام منذ إصابة الشخص بالفيروس، ولكن قد يستغرق ظهور الأعراض حتى 14 يومًا.