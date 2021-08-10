اتحاد الكرة يطلق بطولة تنشيطية على كأس منتخبات الأفرع «صور»

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اطرق بطولة تنشيطية جديدة تبدأ يوم 25 أغسطس الحالي على كأس منتخبات أفرع الاتحاد، تستطيع من خلالها كل منطقة من مناطق الجمهورية تكوين منتخبها من بين مواليد المحافظة التي تقع بها وبدون حد أقصى لأعمار المختارين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من ناحيتها أعلنت إدراة المسابقات بالاتحاد جدول مباريات دور ال32 للبطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب، ويلتقي في دور ال32 للبطولة الذي تقام مبارياته جميعا يوم 25 الحالي منتخبات الأقصر مع قنا والبحر الأحمر مع أسوان وسوهاج مع الوادي الجديد والمنيا مع أسيوط.

وبني سويف مع الفيوم والقليوبية مع الجيزة والمنوفية مع كفر الشيخ ومطروح مع الاسكندرية ودمياط مع الدقهلية والاسماعيلية مع السويس وبورسعيد مع شمال سيناء، فيما تم تجنيب منتخبات مناطق القاهرة والغربية والبحيرة والشرقية وجنوب سيناء من دور ال32.

ومن المقرر أن يقام دور ال16 يوم 29 أغسطس الحالي بين الفائزين من مباراتي 1،2 و3،4 و5،6 و 7،8 و 9،10 و 11،12 و 13،14 و 15،16. وذلك حسب الجدول المرفق.

ترسل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أسماء الأندية المصرية التي تشارك في النسخة الجديدة من البطولات الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خاصة أن اليوم هو الموعد النهائي.

واستقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا.

جاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لارسال القائمة غدا الثلاثاء وهو أخر موعد لارسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف.

يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري بملعب الإسكندرية الدولي، في قمة كلاسيكية تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك

وتتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري، حيث ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس.

وفي الجولة الـ29، يواجه الزمالك الاتحاد السكندري، يوم 10 أغسطس، باستاد الإسكندرية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، يوم 14 أغسطس، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ31 تشهد مواجهة بين الزمالك ووادي دجلة، يوم 17 أغسطس، باستاد القاهرة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.وفي الجولة الـ32، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أغسطس، باستاد السويس الجديد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ33 يواجه فيها الزمالك الإنتاج الحربي، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد القاهرة.

ويختتم الزمالك مبارياته بالجولة الـ34 عندما يواجه البنك الأهلي، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس، باستاد بتروسبورت.