/644783/نيمار-يرحب-بقدوم-ميسي-لـ-باريس-سان-جيرمان-بطريقة-خاصة-صورة

علق نيمار لاعب باريس سان جيرمان على قدوم ليونيل ميسي زميله السابق في فريق برشلونة على إنضمام الأسطورة الأرجنتينية لصفوف النادي الفرنسي في صفقة إنتقال حر عقب فشل مسئولو النادي الكتالوني في إقناعه بالتواجد في كتالونيا.

نيمار يرحب بقدوم ميسي لـ باريس سان جرمان بطريقة خاصة «صورة»

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي عبر إنستغرام : " مرحبا بعودتك من جديد يا صديقي" مع نشر صورة تجمعه باللاعب ليونيل ميسي في إشارة لإتمام تعاقد باريس سان جيرمان لصفوف النادي الفرنسي بشكل رسمي.

تصريحات والد ميسي عن لابورتا

فتح خورخي هوراشيو ميسي، النار على خوان لابورتا، واتهمه باستغلال إبنه ليونيل ميسي للوصول إلى رئاسة فريق برشلونة،وذلك عن طريق خداع جماهير الفريق الكتالوني ووعدهم بالتجديد لميسي، وأنه سيكون هدف إداراته الأول، وذها لم يحدث.

واتهم خورخي ميسي، لابورتا بأنه مخادع.

وأكد خوخري ميسي، على غضب ليونيل بسبب تعامل لابورتا معه، وأوضح أن ميسي تجنب الحديث حول ذلك الأمر، تجنبا للمشاكل التي قد تلحق بالفريق خلال الفترة القادمة..

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

تعاقد فريق باريس سان جيرمان، مع ليونيل ميسي لمدة عامين، بالإضافة إلى سنة واحدة لتمديد الاتفاق حتى 2024.

واتفق الطرفان على تقاضي ميسي راتب صافي 35 مليون دولار، كراتب صافي خالية من الضرائب، بالإضافة إلى بعض الإمتيازات، والحوافز.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

تصريحات ميسي في مؤتمر الوداع

عبر ميسي عن حزنه بالرحيل عن فريق برشلونة قائلا: ” أتت لحظة الوداع، سنوات طويلة من حياتي قضيتها هنا، وبعد اكثر من 20 سنة أرحل أنا وزوجتي وأبنائي، عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة وحتى لو رحلت من هنا سأعود الى هنا، وعدت ابنائي وزوجتي بأننا سنعود يوماً ما الى هنا”.

أختتم:” اتمنى ان اعود لاكون جزء من النادي في المستقبل.