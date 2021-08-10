/644780/موعد-مباراه-الأهلي-والاسماعيلي-في-الدوري

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد تحيا مصر موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري:

مباراة المقرر إقامتها على ملعب وي السلام تشكل أهمية كبيرة للمارد الأحمر الذي لا يريد أن يفقد النقاط في سبيل الحفاظ على لقب الدوري الخامس له على التوالي.

الإسماعيلي ومنذ أن تولى إيهاب جلال مهمة تدريبه وتحسن مستواه كثيرًا، ونجح في الوصول إلى النقطة 33 في المركز الحادي عشر.

طالب المدير الفنى للأهلى لاعبيه بعدم النظر لجدول ترتيب الدورى حينما يلعبون مع الإسماعيلى باعتبار أن الأخير يحتل مركزا متأخرا فى جدول المسابقة لكنه يبقى أحد أهم وأقوى الفرق فى الدورى بعيداً عن تراجع نتائجه الموسم الحالى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى الدورى بـ24 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلى فيحتل المركز السادس عشر بـ10 نقاط من 14 مباراة خاضها فى الدورى المصرى حتى الآن.

وأشار موسيمانى فى حديثه مع لاعبى الأهلى إلى أن احترام الخصم من أساسيات النجاح فى كرة القدم لذا عليهم التركيز منذ بدية المباراة من أجل تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة أمام الإسماعيلى.

موعد مباراه الأهلي والاسماعيلي في الدوري

ويلعب الأهلى مع الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اختيار الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الغد بين الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، تحضيرا للقاء الأهلى غدا ضمن منافسات الجولة الــ29 ببطولة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت عودة مصطفى فارس ومحمد الضرف، فيما غاب عنها عدة لاعبين على رأسهم محمد هاشم وعبد الرحمن مجدى و أرى بابل لأسباب متنوعة، ومعهم حسين السيد للطرد أمام بيراميدز.

قائمة الإسماعيلي لمباراة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى..

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف..

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.