/644777/قرار-جديد-من-المحكمة-بشأن-قضية-توأم-أحمد-عز-وزينة

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر ، اليوم الثلاثاء، حكمًا جديدًا في قضية النفقة الشهيرة بين النجمين زينة وأحمد عز.

حيث قامت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من قبل الفنانة زينة في حق الفنان أحمد عز، وذلك لمطالبته بزيادة نفقة أولادها التوأم.

حيث أصدرت المحكمة حكم بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ مالي شهريًا نفقة للتوأم وهم زين الدين وعز الدين، ما بين 30 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه شهريًا، بما يعادل بالدولار 3819 دولار، حيث تخص هذه النفقة كلًا من المأكل والملبس.

قضية النفقة بين أحمد عز وزينة

منذ عام 2014 تعتبر قضية النفقة هي واحدة من عدة قضايا بين «أحمد عز وزينة»، لحظة عودة زينة بأولادها من أمريكا.

وخلال عام 2018 ألزمت محكمة الأسرة الفنان أحمد عز بدفع نفقة للتوأم قيمتها 20000 جنية، إلى عام 2019م .

حيث عادت الفنانة زينة لرفع دعوى أخرى بهدف زيادة المبلغ إلى 30 ألف جنيه، الأمر الذي جعل المحكمة تنظر في القضية وقامت بإصدار حكمها بالموافقة بل وإمكانية زيادة المبلغ إلى 60 ألف جنية.

كما تعتبر هذه الدعوى الثالثة التي تطالب بها زينة لمضاعفة المبلغ إلى 60 ألف، حيث أصدرت المحكمة قرار اليوم بذلك، وكل هذا بجانب إلزام الفنان أحمد عز بدفع مصاريف مدرسية السنوية للتوأم بما يعادل 900 ألف جنية سنويًا و 57299 دولار، وذلك في الدعوى التي أقامتها زينة 2020، والتي طالبته بإلزام المصاريف الدراسية للتوأم، فهم مقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.

توأم أحمد عز وزينة

وخلال شهر يناير الماضي 2021، قام محامي الفنانة زينة بتقديم بالطلب خاص باستخراج تصريح للقرارات الخاصة من وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدرسة الدولية المُقيد بها التوأم، للتعرف على المصاريف الخاصة بهم بشكل سنوي، وأيضا قدم الدفاع ما يفيد بقدرة الفنان أحمد عز على الدفع وتحمل هذه المصاريف.

وقام محامي الفنانة زينة بطلب تصريح للتعرف على المدرسة المقيد بها نجلي شقيقة الفنانة زينة بهدف الإطلاع على الحوافز المقدمة من دفاع زينة.