وفاة دلال عبد العزيز وسمير غانم..تدهور الحالة الصحية لوائل الإبراشي..ومي العيدان تقاضي الإعلامي سيد علي..أحداث مريعة شهدها الوسط الفني في الأونة الأخيرة

/644782/وفاة-دلال-عبد-العزيز-وسمير-غانمتدهور-الحالة-الصحية-لوائل-الإبراشيومي-العيدان-تقاضي-الإعلامي-سيد-عليأحداث-مريعة-شهدها-الوسط-الفني-في-الأونة-الأخيرة

شهدت الساحة الفنية في الأونة الأخيرة أحداث مأسوية وصادمة، حزن لها القلوب وقشعر من أجلها الأبدان، انتقلت تلك الأحداث بين الموت الذي يخطف منا أطيب محبينا، والأزمات التي تهدد النجوم الكبار فضلا عن تزايد حملات الهجوم التي يشنها الجمهور على المشاهير في تلك الفترة.

ويرصد دوت الخليج أبرز الأحداث المريعة التي مرت على الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة الماضية

وفاة دلال عبدالعزيز بعد شهور من وفاة سمير غانم

أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس من شهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.

الوسط الفني يحزن على دنيا وإمي سمير غانم لوفاة والديهما

واضظرب وسائل التواصل الإجتماعي حزنا على وفاة والدي الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، ففي أول تعليق من إيمي سمير غانم، تعرب من خلاله على حزنها الشديد على وفاة والدتها وافتقادها لها، نشرت صورة لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا».

وبكلمات مؤثرة أعربت دنيا عن حالة الحزن الكبيرة التي تمر بها، بعد فقدانها والدتها دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم في أقل من 3 أشهر؛ حيث نشرت صورة لها جمعتها بوالدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها، قائلة: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلًا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، إنتِ علمتيني الرضا وأنا راضية، وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله، أنا مش زعلانة لإني عارفة أنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف، ومع بابي حبيبي لأنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا».

رحيل هادئ لنجم مسرح الطليعة عبدالله الشرقاوي

ورحل في صمت شديد الفنان الكبير عبد الله الشرقاوي يوم أمس الإثنين الموافق 9 من شهر أغسطس ، بعد رحلة عطاء و ابداع دامت لسنوات ، فهو نجم المسرح الجامعي بجامعة عين شمس خلال ثمانينات القرن الماضي ودفعته من النجوم محمود حميدة وأحمد عبد العزيز وتوفيق عبد الحميد ومصطفي ابراهيم وسامي مغاوري ومحسن حلمي والمخرج عصام السيد.، كما أنه كان عضوا بفرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ، والذي ابدع من خلالها في العديد و العديد من الأعمال المسرحية ومن أعماله المسرحية مسرحية "ماراصاد " اخراج الدكتور محمد عبد الهادي ، كما قدم مسرحيات " العسل عسل " و" سلقط في ملقط " و" الكوره جوان".

إنجي كيوان بطلة إعلان عطر عمرو دياب تتعرض لوعكة صحية مفاجأة

تعرضت البلوجر والمذيعة إنجي كيوان، لوعكة صحية، في الساعات القليلة الماضية، أدت إلى دخولها المستشفى وتلقي العلاج اللازم. ونشر الحساب الرسمي لـ إنجي كيوان عبر موقع «انستجرام » إنها تعرضت لوعكة صحية وتعتذر لعدم الرد على تطبيق الواتساب الخاص بها متمنين التعافي لها قريبًا.

الفنان إيمان البحر درويش يدخل العناية المركزة

وأعلنت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش عن نقل والدها إلى العناية المركزة أمس الإثنين، مشيرة إلى أنه دخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة، فكتبت عبر موقع «فيس بوك»: “والنبي يا جماعة بلاش أي واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب أي كلام، ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر وفين إيمان البحر، أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد ومحدش معتقله، ولكن هو في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوله".

وائل الإبراشي لازال يعاني من تدهور في حالته الصحية بسبب فيروس كورونا

وكشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي الذي أصيب منذ أشهر بفيروس كورونا، ولم يتماثل للشفاء من مضاعفاته حتى الآن، فقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، مساء يوم الأحد، إن الإبراشي لم يسترد حتى الآن حالته الطبيعية، موضحا أنه لا يزال يعاني من مشكلات بالرئتين.

الموت يفجع المطرب المصري هيثم نبيل

ورحل عن عالمنا في يوم الأحد والد المطرب المصري هيثم نبيل الذي أعلن عن خبر وفاته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اذ كتب: “أبويا حبيبي في ذمة الله.. الجنازة عقب صلاة المغرب .. الحي المتميز .. 6 أكتوبر".

مي العيدان تعلن مقاضتها للإعلامي سيد علي

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقاضتها للإعلامي المصري سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر فضائية قناة الحدث اليوم، وذلك بتهمة السب والقذف وتشبيه العيدان بالراقصات وأصحاب بيوت الدعارة، جاءت الشكوى المقدمة ضد سيد علي من قبل مي العيدان عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” اذ كتب: “تعلن الاعلاميه مي العيدان عن بدأها في إجراءات رفع قضية سب وقذف وتشهير من خلال مكتب المحامي ضاري الواوان بالقاهره ضد المذيع المدعو سيد علي وعلى قناة الحدث اليوم حيث قام الأخير من خلال برنامجه في هذه القناة بشتم الاعلاميه بأفظع الألفاظ مشبه أموالها بأموال الراقصات و الدعارة وأنها غير متربية و أن أهلها لم يربوها ومدرسيها بالمعهد لما يربوها ووصفها بهذه الأشكال وعدد كبير من السباب”.