انت الان تتابع تفاصيل خبر هنا عروض كازيون الجديدة حتي 16 اغسطس الجاري 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون اليوم من أقوي عروض أسواق مصر التجارية، وتتميز بكونها تتضمن انواع عديدة من المنتجات والأدوات المنزلية المميزة. تسري العروض حتي يوم 16 من هذا الشهر، وهي متاحة في جميع افرع الشركة في محافظات مصر. وجدير بالذكر أنه بإمكانك حجز وطلب اي منتج اونلاين، وعليه يصل اليك منتجك الي منزلك.

عروض كازيون

تتضمن عروض كازيون منتجات غذائية مختلفة، تعد في أعلي سلسلة المنتجات المرغوب فيها في مصر، ومن ضمنها:

مكرونات بأنواع عديدة.

صلصة الطماطم و(كاتشب).

زيوت الطبخ بانواع كثيرة.

فراخ مجمدة ولوازم طبخها.

منتجات الألبان واللحوم.

علب التونة متعددة الانواع.

اللانشون والشيبسي والشكولاتات.

مياه معدنيه ومياه غزية.

كافة مساحيق الغسيل، والمناديل الورقية.

بامبرز الاطفال ومستلزمات السيدات.

أدوات التجميل والنظافة الشخصية.

التكييفات (سخن/ بارد).

صور العروض

قبل مشاهدة مجلة عروض كازيون، وجب التنويه انه يمكنك تحميل تطبيق كازيون للايفون، أو تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد. والذي يمكن من خلاله متابعة آخر العروض، ومعرفة أنظمة التقسيط والسداد، والطلب اونلاين: