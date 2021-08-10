دخل سياحي وفرص عمل.. بشرى سارة من سفير روسيا في القاهرة

زف جورجى بوريسنكو، السفير الروسى في القاهرة، بشرى سارة للمصريين بعدما أعرب عن سعادته البالغة في عودة السياحة الروسية إلى مصر، ومقدما الشكر للخبراء المصريين والروس بعد نجاحهم فى عودة السياح الروس إلى شرم الشيخ والغردقة.

تلخصت بشرى السفير الروسى بالقاهرة في زيادة أعداد السائحين الروس القادمين إلى القاهرة فى القريب العاجل، مضيفا: "الرحلات ستكون من كافة المدن الروسية والتي تزيد عن 45 مدينة، مشددا على أن السائح الروسى سيتمتع بالأمان في شرم الشيخ والغردقة وكافة المدن.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة مصر للطيران بطراز الايرباص 330/300 القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها 297 سائحا.

وتسير مصر للطيران خطا منتظما بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ ايام الثلاثاء والخميس والسبت بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد والطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الاعمال وشاشات شخصية بدرجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة .