عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ كوت ديفوار وسنغافورة بعيديهما القوميين

جدة - نرمين السيد - كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة جمهورية كوتيفوار بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. وبعث رئيس الجمهورية - كذلك - برقية تهنئة مماثلة إلى رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى، وأوفد الرئيس، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة جمهورية سنغافورة بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة .

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