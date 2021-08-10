إنفوجراف.. خطة تسيير الأتوبيسات الترددية على الدائرى



جدة - نرمين السيد - والأتوبيسات الترددية مخطط تسييرها على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بعد انتهاء خطة توسعته وتطويره التى تشرع الدولة فى تنفيذها حاليا. وأكد كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات له، أنه بعد انتهاء من تطوير الطريق الدائرى، سيتم حظر أو منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به، مشيرا إلى استخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف أسفل الطريق.

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